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19:37, 24 января 2025Силовые структуры

Начальника отдела мэрии российского города обвинили в мошенничестве

Чиновника мэрии Черкесска обвинили в мошенничестве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии (КЧР) перед судом предстанет начальник отдела мэрии Черкесска, обвиняемый в покушении на мошенничество. Об этом в пятницу, 24 января, «Ленте.ру» рассказали в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР) .

По данным следствия, в мае 2024 года мэрия Черкесска заключила контракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по диагностике автомобильных дорог. Чиновник сообщил директору фирмы не соответствующие действительности сведения о якобы завышении им цены контракта и предложил передать ему вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей за оказанную услугу, а также за содействие в заключении аналогичных контрактов в будущем. 

Потерпевший путем денежного перевода перечислил обвиняемому часть озвученной им суммы, а сам обратился за помощью к силовикам, которые пресекли преступную деятельность чиновника. Фигурант признал вину в инкриминируемом деянии в полном объеме.

23 января в Карачаево-Черкесской республике (КЧР) старшего инспектора городского отдела полиции обвинили в вымогательстве крупной взятки

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