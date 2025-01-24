Над российским регионом сбили беспилотники

Губернатор Малков: Над Рязанской областью сбили беспилотники

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Рязанской областью. Об этом в Telegram-канале написал губернатор российского региона Павел Малков.

Согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент проводится оценка материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в Рязани прогремели взрывы. По предварительным данным, местная нефтебаза подверглась атаке украинских беспилотников. Очевидцы рассказали, что в небе над городом прозвучало более десяти взрывов.

До этого в небе Курской области заметили украинский БПЛА. Попытка атаки на российский регион была предпринята 22 января. Дроны удалось сбить с помощью систем ПВО.