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15:29, 24 января 2025Бывший СССР

Обслуживающих ПВО техников стали переводить в пехоту ВСУ

Нардеп Гончаренко: Обслуживающих ПВО техников стали переводить в пехоту ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военных техников, обслуживающих системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-Т, переводят в пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По их словам, от командования ВСУ приходят распоряжения на перевод или исключение из части техников. Депутат вспомнил о заявлении Генштаба ВСУ, согласно которому военных, обученных на западном вооружении, не будут переводить в пехоту.

«Возникает вопрос: если техников, обслуживающих западные системы ПВО отправляют в пехоту, то кто будет вместо них обслуживать западное вооружение?» — написал нардеп.

Ранее в ВСУ создали специальную комиссию, которая будет расследовать перевод специалистов из украинских Военно-воздушных сил в пехоту. Комиссия будет пресекать перевод военных дефицитных специальностей в сухопутные и другие виды войск.

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