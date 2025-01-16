В ВСУ прокомментировали перевод специалистов ВВС в пехоту

В ВСУ создали комиссию для расследования перевода специалистов ВВС в пехоту

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) создали специальную комиссию, которая будет расследовать перевод специалистов из украинских Военно-воздушных сил (ВВС) в пехоту. Об этом говорится в заявлении ВВС украинской армии в Telegram.

По данным ведомства, комиссия будет пресекать перевод военных дефицитных специальностей в сухопутные и другие виды войск. В том числе будет проведена проверка случаев, информация о которых появлялась ранее. Если она получит подтверждение, в ВВС ВСУ будут «приниматься решения об исправлении» сложившихся ситуаций.

«Прежде всего, это касается тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западные образцы вооружения», — уточнили в ведомстве.

14 января Генеральный штаб ВСУ признал перевод личного состава Военно-воздушных сил в пехоту. Причиной такого решения в Генштабе украинской армии назвали нехватку бойцов на многих участках фронта.