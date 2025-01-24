Слова Трампа о краже проекта гиперзвуковых ракет объяснили

Военный эксперт Леонков: Трамп обвинял нас в краже гиперзвука еще в первый срок

Обвинения России в краже проекта гиперзвуковых ракет у США уже не в первый раз звучат со стороны американского президента Дональда Трампа, отметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Леонков. Он объяснил, что США в свое время отказались от разработки подобных технологий, но затем осознали ошибочность этого решения.

«Еще во времена холодной войны СССР и США занимались гиперзвуковыми технологиями. США остановили разработки, сосредоточившись на крылатых ракетах большой дальности типа Tomahawk, у нас же исследования продолжались. С 2004 года началась реализация собственной технологии, которая привела к тому, что в 2018-м президент представил гиперзвуковой комплекс. И тогда американцы спохватились», — рассказал Леонков.

Именно тогда, по его словам, Трамп впервые обвинил Россию в краже технологии, не предоставив при этом никаких доказательств. В тот же период, рассказал Леонков, исследовательская служба США представила данные по девяти проектам гиперзвука. На сегодняшний день из них остались только три, которые потенциально могли бы быть реализованы.

«Теперь они говорят, что для того, чтобы создать гиперзвук, сначала нужно получить прорывные технологии, которых на данный момент нет. Но Трамп теперь обещает турбогиперзвуковую ракету. Так что его риторика не меняется, и результат все тот же», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп обвинил Россию в краже американского проекта по созданию гиперзвуковых ракет. По его словам, это произошло при администрации экс-президента США Барака Обамы.