Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет

Трамп обвинил Россию в краже американского проекта создания гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже американского проекта по созданию гиперзвуковых ракет. С таким заявлением он выступил в интервью Fox News.

«При администрации [экс-президента США Барака] Обамы они украли проект. Россия украла проект, они получили его от нас», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что первоначально проект создания гиперзвукового оружия якобы принадлежал США, после чего «какой-то плохой человек» передал чертежи России. Трамп заверил, что он санкционировал новый подобный проект, после чего у Вашингтона появятся «супергиперзвуковые» ракеты, которые «довольно скоро» пройдут испытания.

22 января издание The National Interest заявило о беззащитности авианосцев США перед российскими гиперзвуковыми ракетами «Орешник».