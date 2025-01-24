Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 24 января 2025Мир

Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет

Трамп обвинил Россию в краже американского проекта создания гиперзвуковых ракет
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже американского проекта по созданию гиперзвуковых ракет. С таким заявлением он выступил в интервью Fox News.

«При администрации [экс-президента США Барака] Обамы они украли проект. Россия украла проект, они получили его от нас», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что первоначально проект создания гиперзвукового оружия якобы принадлежал США, после чего «какой-то плохой человек» передал чертежи России. Трамп заверил, что он санкционировал новый подобный проект, после чего у Вашингтона появятся «супергиперзвуковые» ракеты, которые «довольно скоро» пройдут испытания.

22 января издание The National Interest заявило о беззащитности авианосцев США перед российскими гиперзвуковыми ракетами «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев может оказаться под большим давлением». На Западе рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

      На радаре самолета с россиянами на борту появились неопознанные метки

      В Европе заявили об отсутствии проблем из-за остановки транзита газа через Украину

      В США захотели запретить мужчинам мастурбировать

      Обстрелы ВСУ остановили работу водовода Дон – Донбасс в ДНР

      Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

      Полиция Нью-Йорка похвасталась пятью днями подряд без жертв стрельбы

      Стало известно о долгах по зарплате перед футболистами в клубе РПЛ

      В Харьковской области нашли прикованные цепями тела бойцов ВСУ

      Дима Билан высказался о новом имидже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше