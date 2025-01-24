Огромная опухоль-горб выросла на теле россиянина

Огромная опухоль-горд выросла на теле жителя Подмосковья

Огромная опухоль-горб выросла на теле жителя Московской области. Об этом сообщает телеканал «360».

74-летний россиянин обратился с жалобами на образование на задней поверхности шеи. Опухоль болела и мешала мужчине поворачивать голову.

Операция, которую провели врачи Догопрудненской больницы, продлилась два часа. Вес опухоли составил 1,5 килограмма. После этого пациент пошел на поправку, сейчас он готовится к выписке.

Ранее опухоль большого размера удалили жительнице Липецкой области. Размер новообразования составил 35 на 35 сантиметров. Операцию проводили сразу два специалиста: гинеколог и хирург.