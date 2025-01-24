Определена оптимальная диета при ангине

Терапевт Лунев: При ангине показаны нежирные бульоны и разваренные каши

Людям с острым тонзиллофарингитом (ангиной) и другими острыми инфекциями показано питание, температура которого не ниже 15 градусов, рассказал терапевт Виктор Лунев. Оптимальную диету при ангине он определил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Лунева, при острых инфекциях назначается диета, при которой температура еды должна быть выше 15 градусов. Как правило, продолжил он, это так называемый стол №13 — диета при острых инфекционных заболеваниях, или ОВД — основной вариант стандартной диеты.

Терапевт объяснил, что стол №13 включает в себя нежирные бульоны, мясо и рыбу, вермишель, разваренные каши с добавлением молока или бульона, подсушенный пшеничный хлеб. Также в него входят кисломолочные продукты и творог, сладкие и кисло-сладкие фрукты и ягоды, сахар, мед, джем. Лунев признал, что мороженое способно незначительно и на короткий срок облегчить боль в горле, однако следует помнить, что его чрезмерное употребление может привести к переохлаждению, головной боли из-за холода и ухудшению симптомов ангины.

Ранее дерматовенеролог Ольга Олисова призвала россиян мыться не чаще одного раза в день. По ее словам, более частые гигиенические процедуры могут повредить защитный слой кожи.