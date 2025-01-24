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08:26, 24 января 2025Бывший СССР

Опубликовано видео с военной базы подготовки бойцов ВСУ в Британии

РИА Новости: Опубликовано видео с британской военной базы, где готовили ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий показал казармы у английского города Даунхолм. Видеокадры он передал РИА Новости.

Отмечается, что на видео запечатлен первый этаж британских казарм на военной базе около городка Даунхолм, где готовили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого на записи видно стрельбище, а также запечатлены упражнения группы украинских военных по штурму здания через окно.

Ранее сбежавший боец Вооруженных силу Украины сообщил, что иностранные инструкторы на военной базе в Великобритании готовили солдат ВСУ к нападению на город Суджа в Курской области. Он уточнил, что инструкторы в присутствии переводчиков обучали украинских военных стрельбе из гранатомета NLAW.

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