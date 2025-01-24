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04:23, 24 января 2025Мир

От Трампа захотели добиться признания о поражении Украины

Американский журналист Хинкл: Трампу следует признать поражение Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует способствовать установлению мира, признав поражение Украины. Об этом в соцсети X написал американский журналист Джексон Хинкл.

Он указал, что США не является стороной конфликта Москвы и Киева, и президенту Украины Владимиру Зеленскому следует самостоятельно принимать все решения.

Ранее Хинкл осадил уходящего с поста госсекретаря США Энтони Блинкена после его слов о военной помощи Украине. Он отреагировал на утверджение дипломата, будто благодаря Вашингтону Украина сохранила независимость и демократию. «Вы дали украинским нацистам 250 миллиардов долларов», — написал журналист, добавив, что эти действия привели лишь к почти одному миллиону жертв среди граждан республики «в прокси-войне НАТО».

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