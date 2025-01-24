Популярная блогерша погибла в ДТП

Украинская блогерша Жук погибла в ДТП на трассе между Харьковом и Киевом

Популярная украинская блогерша Анна Жук, более известная в сети как Анет, погибла в ДТП на трассе между Харьковом и Киевом. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил другой украинский блогер Женя Зуб в своем Telegram-канале.

«Сегодня произошло смертельное ДТП по трассе Харьков — Киев, в ДТП погибла харьковчанка блогер Анна Жук, более известная как "Анет"», — написал он. Зуб уточнил, что за рулем машины был супруг блогерши. Он пошел на обгон по правой полосе и въехал в стоявшую на обочине машину.

По словам Зуба, 39-летняя Жук погибла на месте происшествия. Ее супругу потребовалась медицинская помощь. Кроме того, в машине находился один из детей пары. Ему также понадобилась помощь медиков.

Нацполиция Украины также подтвердила факт аварии на трассе Харьков — Киев. Уточняется, что она произошла в Полтавской области.

Ранее стало известно, что в результате ДТП, произошедшего на Шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, погибли два человека. Информацию об аварии подтвердил столичный дептранс. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.