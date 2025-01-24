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14:44, 24 января 2025Россия

В России высказались о последствиях решения Украины призывать в ВСУ с 18 лет

Депутат Чепа: Призыв в ВСУ с 18 лет приведет к катастрофическим последствиям
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Если на Украине будет реформирована система мобилизации для привлечения на фронт мужчин с 18 лет, это приведет к катастрофическим последствиям для будущего страны, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы слышали об этом много. Месяц назад или больше должен был в Раду явиться [премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль для представления этого законопроекта, но он почему-то не явился. Потом этот законопроект потерялся. Такая ситуация», — высказался депутат.

Он также напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что снижение возраста призыва бесполезно, потому что стране требуется вооружение. При этом страны НАТО подталкивают его к данной мере, говоря, что выдадут оружие и оденут бойцов, если будет проведена реформа, отметил Чепа. Зеленский же говорит о необходимости поставки ракет, средств ПВО и других систем, тут есть непонимание, добавил парламентарий.

«Есть предположение, что страны Североатлантического альянса будут подталкивать Зеленского в этом, если будут продолжаться попытки продолжения этого конфликта, что называется, под девизом "до последнего украинца", значит, мобилизация будет. Пока мы понимаем, что это временная небольшая оттяжка и это приведет к катастрофическим последствиям в будущем для Украины. И Зеленский также прекрасно понимает, что это всячески на его последних надеждах на участие в выборах ставит крест», — заключил политик.

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Ранее заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил о том, что реформа находится на завершающей стадии. Инициатива направлена на привлечение на фронт 18-25-летних мужчин, которые сейчас освобождены от мобилизации, а также граждан, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации.

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