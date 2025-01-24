Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:55, 24 января 2025Силовые структуры

Раскрыто количество участников похищавшей российских военных банды

В состав банды, похищавшей военных в Ростовской области, входили 11 человек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Занимавшуюся похищением российских военных банду накрыли сотрудники ФСБ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В состав банды, которая промышляла похищениями военнослужащих и вымогательством в Ростовской области, входили 11 человек. Такое количество раскрывает Baza.

Сейчас все злоумышленники задержаны и находятся в СИЗО. В отношении них возбуждены уголовные дела о похищении человека и вымогательстве.

Уточняется, что один из членов банды пытался скрыться от сотрудников силовых структур — его поймали в Москве. При обысках у задержанных нашли военную форму с шевронами, стероиды, сильнодействующие вещества и охолощенное оружие.

О том, что сотрудники ФСБ накрыли банду, занимавшуюся похищениями военных и вымогательством, стало известно в пятницу, 24 января. Предварительно, злоумышленники использовали несовершеннолетних девушек, которые через интернет знакомились с военными для вступления в интимную связь, а затем похищали потерпевших и под видом полицейских вымогали у них деньги за непривлечение к уголовной ответственности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала членов банды, похищавших российских военных. Как жертв шантажировали несовершеннолетними девушками?

      Одна из лучших шахматисток России сменила гражданство

      В Госдуме назвали причину массовых ударов ВСУ по России

      В России высказались о последствиях решения Украины призывать в ВСУ с 18 лет

      Адвокат Муцениеце высказалась о сумме алиментов от Прилучного

      Членам избирательной комиссии Белоруссии стали поступать угрозы

      Россиянам посоветовали есть меньше красного мяса

      Китай вернул себе оборудование попавшего под санкции российского проекта

      Названы районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем

      Известный российский комик прокомментировал сообщения о его депортации из США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше