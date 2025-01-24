Раскрыто количество участников похищавшей российских военных банды

В состав банды, похищавшей военных в Ростовской области, входили 11 человек

В состав банды, которая промышляла похищениями военнослужащих и вымогательством в Ростовской области, входили 11 человек. Такое количество раскрывает Baza.

Сейчас все злоумышленники задержаны и находятся в СИЗО. В отношении них возбуждены уголовные дела о похищении человека и вымогательстве.

Уточняется, что один из членов банды пытался скрыться от сотрудников силовых структур — его поймали в Москве. При обысках у задержанных нашли военную форму с шевронами, стероиды, сильнодействующие вещества и охолощенное оружие.

О том, что сотрудники ФСБ накрыли банду, занимавшуюся похищениями военных и вымогательством, стало известно в пятницу, 24 января. Предварительно, злоумышленники использовали несовершеннолетних девушек, которые через интернет знакомились с военными для вступления в интимную связь, а затем похищали потерпевших и под видом полицейских вымогали у них деньги за непривлечение к уголовной ответственности.