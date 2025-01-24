Раскрыты детали интерьера бункера для самых богатых людей мира на случай ядерной войны

Daily Mail: В США появится бункер с бассейнами и скалодромом для богачей

Американская компания SAFE раскрыла детали по строительству и интерьеру «бункера судного дня» для самых богатых людей мира на случай ядерной войны. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Бункер, получивший название Aerie («Орлиное гнездо»), планируют возвести в штате Вирджиния, США. Подземный комплекс, общая стоимость которого составляет 300 миллионов долларов, будет оснащен бассейнами, номерами класса люкс, ресторанами изысканной кухни, боулингом и скалодромом. Кроме того, жильцы бункера смогут воспользоваться медицинской помощью на базе искусственного интеллекта.

Открытие роскошного бункера для 625 богатейших людей мира состоится в 2026 году. За проживание в нем богачам придется заплатить 20 миллионов долларов.

Отмечается, что роскошный подземный комплекс будет находиться рядом с Белом домом в Вашингтоне. Однако, по словам авторов проекта, его месторасположение является случайностью и не имеет ничего общего с политической напряженностью и страхом перед третьей мировой войной. Они напомнили, что это не первое такое убежище в мире, и некоторые знаменитости, как актер Том Круз, медиамагнат Марк Цукерберг и телезвезда Ким Кардашьян, уже признавались в том, что строят свои подземные бункеры.

В декабре прошлого года в сети распространились кадры из бункера семьи президента Сирии Башара Асада, который находится под дворцом его брата Махера.