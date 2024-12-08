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19:30, 8 декабря 2024Мир

Появились кадры из бункера семьи Башара Асада

Baza показала кадры из бункера семьи президента Сирии Асада под дворцом брата
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В сети появились кадры из бункера семьи президента Сирии Башара Асада, который находится под дворцом его брата Махера. Об этом сообщает Baza.

На видео боевик удивляется наличию подземного нижнего этажа. На кадрах он рассказывает о найденном позолоченном Коране, драгоценностях и оружии. Кроме того, можно увидеть большую бронированную дверь.

Дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада в Дамаске загорелся после захода в него боевиков и полного разграбления.

Ранее сирийские боевики, захватившие столицу страны Дамаск, при взятии дворца президента страны Башара Асада обнаружили большое количество роскошных автомобилей, находившихся во владении главы государства.

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