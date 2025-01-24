Рецидивиста отправили в российскую колонию за удар в лицо полицейскому

В Курганской области суд дал 4,5 года судимому мужчине за удар в лицо гаишнику

В Курганской области суд приговорил к 4,5 года лишения свободы жителя Кетовского округа за нападение на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает URA.RU.

Осужденного отправят в колонию строгого режима.

Из материалов дела следует, что в апреле 2024 года пьяный мужчина решил взломать припаркованный автомобиль марки ВАЗ. Однако его заметили сельчане и вызвали полицию. Прибывший наряд ДПС попытался задержать взломщика, но он оттолкнул силовика и ударил его по лицу.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о причинении насилия по отношению к представителю власти.

Ранее 24 января сообщалось, что в Уфе суд приговорил к шести годам и четырем месяцем лишения свободы мужчину, угнавшего полицейскую машину.