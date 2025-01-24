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10:19, 24 января 2025Культура

Российский режиссер номинированного на «Оскар» фильма попал в больницу

Shot: Режиссер Павел Чухрай попал в больницу с гипогликемией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Павел Чухрай

Павел Чухрай. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский режиссер Павел Чухрай, чей фильм «Вор» был номинирован на премию «Оскар» в 1997 году, попал в больницу с гипогликемией. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 78-летний кинематографист пожаловался на сильную слабость и головокружение и проблемы со сном. При обследовании выяснилось, что у режиссера резко снизился уровень глюкозы в крови, это произошло на фоне сахарного диабета, уточнил канал.

Ранее сообщалось, что российский актер из сериала «Тайны следствия» Виктор Тищенко был госпитализирован в тяжелом состоянии со съемочной площадки проекта «Дом с ментами — 2».

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