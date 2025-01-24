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20:33, 24 января 2025Силовые структуры

Росгвардия задержала похитителя бензина из припаркованных машин

На юге Москвы росгвардейцы предотвратили хищение бензина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На юге Москвы росгвардейцы предотвратили хищение бензина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Ясеневой улицы. Сотрудники Росгвардии заметили подозрительного мужчину, копошащегося возле припаркованных машин. Как только он увидел правоохранителей, то резко ведернул шланг из бензобака каршеринга и попытался вставить его в свою машину. Москвич не смог внятно ответить на вопросы правоохранителей и отрицал вину, но сотрудники нашли в его багажнике четыре полные топливные канистры.

Россиянина передали полицейским.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру молодого мужчины, причастного к поджогу релейного шкафа на перегоне Москва-3 — Маленковская Московской железной дороги.

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