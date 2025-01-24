Росгвардия задержала похитителя бензина из припаркованных машин

На юге Москвы росгвардейцы предотвратили хищение бензина

На юге Москвы росгвардейцы предотвратили хищение бензина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Ясеневой улицы. Сотрудники Росгвардии заметили подозрительного мужчину, копошащегося возле припаркованных машин. Как только он увидел правоохранителей, то резко ведернул шланг из бензобака каршеринга и попытался вставить его в свою машину. Москвич не смог внятно ответить на вопросы правоохранителей и отрицал вину, но сотрудники нашли в его багажнике четыре полные топливные канистры.

Россиянина передали полицейским.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру молодого мужчины, причастного к поджогу релейного шкафа на перегоне Москва-3 — Маленковская Московской железной дороги.