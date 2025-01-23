Спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру поджигателя с железной дороги и попал на видео

Росгвардия показала видео задержания поджигателя шкафа на жд в Москве

Спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру молодого мужчины, причастного к поджогу релейного шкафа на перегоне Москва-3 — Маленковская Московской железной дороги. Оперативное видео задержания подозреваемого предоставили «Ленте.ру» в столичном главке Росгвардии.

На кадрах видны силовики, вскрывающие входную дверь. Они врываются в квартиру и там валят на пол мужчину.

По данным Росгвардии, задержанный является 22-летним уроженцем ближнего зарубежья. Он разместил в интернете объявление о поиске работы, после чего в мессенджере с ним связался неизвестный и предложил совершить поджог железнодорожного оборудования за десять тысяч рублей. Действуя по заданию куратора, мужчина поджег релейный шкаф при помощи спичек и легковоспламеняющейся жидкости, а затем скрылся с места преступления.

Денег поджигатель так и не получил. В отношении него возбуждено уголовное дело.

