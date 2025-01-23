Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:52, 23 января 2025Силовые структуры

Спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру поджигателя с железной дороги и попал на видео

Росгвардия показала видео задержания поджигателя шкафа на жд в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Москве задержали поджигателя релейного шкафа

Спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру молодого мужчины, причастного к поджогу релейного шкафа на перегоне Москва-3 — Маленковская Московской железной дороги. Оперативное видео задержания подозреваемого предоставили «Ленте.ру» в столичном главке Росгвардии.

На кадрах видны силовики, вскрывающие входную дверь. Они врываются в квартиру и там валят на пол мужчину.

По данным Росгвардии, задержанный является 22-летним уроженцем ближнего зарубежья. Он разместил в интернете объявление о поиске работы, после чего в мессенджере с ним связался неизвестный и предложил совершить поджог железнодорожного оборудования за десять тысяч рублей. Действуя по заданию куратора, мужчина поджег релейный шкаф при помощи спичек и легковоспламеняющейся жидкости, а затем скрылся с места преступления.

Денег поджигатель так и не получил. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Опрокинувшийся при смертельном ДТП школьный автобус на российской трассе сняли на видео

      В Раде заявили о возможности мобилизации студентов и преподавателей на каникулах

      МИД прокомментировал готовящийся диалог Трампа и Путина по Украине

      В Госдуме предложили обязать чиновников уведомлять о планах на отпуск

      Строители бесплатно поселились в новостройке и вызвали гнев москвичей

      «Правый сектор» признали террористической организацией

      75-летний Ричард Гир снялся с 41-летней женой для журнала и вызвал споры в сети

      Спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру поджигателя с железной дороги и попал на видео

      Екатерина Климова рассказала о сроке отца за убийство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше