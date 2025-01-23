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13:01, 23 января 2025Силовые структуры

В Москве задержали поджигателя релейного шкафа

В Москве задержан мужчина, поджегший релейный шкаф за 10 тысяч рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали молодого мужчину, причастного к поджогу релейного шкафа на перегоне Москва-3 — Маленковская Московской железной дороги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

По данным ведомства, уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения разместил в сети объявление о поиске работы, после чего в мессенджере с ним связался неизвестный и предложил совершить поджог железнодорожного оборудования за десять тысяч рублей. Действуя по заданию куратора, злоумышленник поджег релейный шкаф при помощи спичек и легковоспламеняющейся жидкости, а затем скрылся с места преступления.

Уточняется, что никаких денег мужчина так и не получил. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении группы несовершеннолетних, совершивших террористический акт на железной дороге в Свердловской области.

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