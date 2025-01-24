Россиянка получила срок за пропаганду украинского легиона и призывы к свержению власти

Военный суд дал 3 года петербурженке Леманн за призывы к свержению власти

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем годам лишения свободы местную жительницу Варвару Леманн, агитировавшую в интернете за украинский легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимая признана виновной по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Ей также запрещено в течении двух лет заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете. Леманн взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Суд установил, что 23 апреля 2022 года она опубликовала в публичном чате пост и видео об украинском легионе с призывами к свержению власти в России. Леманн выступала также против проведения специальной военной операции (СВО).

Она свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном.

21 января сообщалось, что 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы россиянина Антона Бобылева, выступавшего против СВО. Он осуществлял денежные переводы легиону «Свобода России».