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15:38, 24 января 2025Ценности

Россиянкам назвали самые модные виды окрашивания на 2025 год

Стилист Олег Каталин: Венецианское мелирование и балаяж будут в моде в 2025 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стилист-парикмахер, технолог бренда Impression Professional Олег Каталин назвал россиянкам самые модные виды окрашивания на 2025 год. Его комментарий публикует Voice.

Так, популярными окажутся калифорнийское и венецианское мелирование. В первом случае создаются плавные переливы между тремя-пятью оттенками, близкими к основному цвету волос. Во втором — часть прядей окрашивается в оттенки на два-три тона светлее исходного, отметил специалист.

Кроме того, актуальными будут балаяж и однотонные окрашивания. Последние эксперт посоветовал выполнять в золотистом или медном цветах, а также оттенке «карамельный блонд».

Ранее в январе стилистка и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова назвала россиянкам самые модные стрижки на 2025 год.

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