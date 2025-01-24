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11:45, 24 января 2025Россия

Российские подростки в балаклавах вломились в чужой подъезд и попали на видео

В Калининграде подростки в балаклавах вломились в подъезд и атаковали квартиры
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Калининграде подростки в балаклавах вломились в подъезд и атаковали квартиры. Действия несовершеннолетних россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На представленном ролике видно, как группа юношей беспрепятственно проходит в подъезд одного из многоэтажных домов. Внутри они толпятся возле лифтов и стучат кулаками в двери квартир.

Жильцы дома на улице Зарайской отметили, что подростки нарушают их покой не в первый раз. Граждане уже обратились в полицию и передали записи камер видеонаблюдения. Тем не менее школьники продолжают хулиганить.

Ранее сообщалось, что в Челябинске трое подростков с пистолетом пришли к сверстнику домой после конфликта. Мать пострадавшего школьника написала заявление в правоохранительные органы.

ЖЗЛ
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