Трое российских подростков с пистолетом пришли к сверстнику домой после конфликта

В Челябинске трое подростков с пистолетом пытались попасть в квартиру сверстника

В Челябинске трое подростков с пистолетом пришли к сверстнику домой после конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, матери школьника позвонили соседи. Они рассказали, что в дверь ее квартиры настойчиво стучатся подростки, у одного из них в руках был пистолет. Позже стало известно, что между тремя юношами и их сверстником произошла ссора из-за вейпа, а потом дело дошло до вымогательства денег.

Мать школьника попыталась поговорить с родителями пришедших подростков, но результата это не дало. Теперь она собирается обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах возбудили дело из-за подростка, ходившего по школе с ножом.