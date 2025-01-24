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09:12, 24 января 2025Россия

Российский губернатор раскрыл подробности о ночной атаке украинских БПЛА

Орловский губернатор Клычков заявил о двух сбитых украинских БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На территории Орловской области минувшей ночью удалось сбить два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В результате никто из мирных жителей не пострадал. Такие подробности об атаке раскрыл губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что значительных повреждений на земле также удалось избежать. По данным Клычкова, на местах происшествий начали работу оперативные службы.

Губернатор Орловской области поблагодарил подразделения противовоздушной обороны (ПВО), которые продолжают выполнять боевые задачи. «Вы — настоящие герои!» — написал он.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским регионам в ночь на пятницу, 24 января, 121 беспилотник.

В Минобороны пояснили, что средства ПВО уничтожили больше всего дронов над Брянской областью — 37 штук.

ЖЗЛ
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