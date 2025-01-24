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22:47, 24 января 2025Россия

Российский летчик уничтожил украинский самолет Ан-124

Российский военный летчик уничтожил украинский самолет Ан-124 и ряд бронемашин
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский военный летчик с позывным Комиссар уничтожил украинский самолет, а также ряд бронемашин и железнодорожный состав с вооружением для ВСУ. Об этом сообщает RT.

Летчик был награжден тремя орденами Мужества. В ходе специальной операции он совершил более 300 боевых вылетов, свыше 70 процентов из которых завершились полным уничтожением объектов украинской армии.

Россиянин рассказал, что на уничтожение Ан-124 ему потребовалось 60 минут. Самолет загружался военной техникой на военном аэродроме ВСУ. По словам летчика, экипажу пришлось поспешить, чтобы выполнить задачу перед тем, как техника покинет аэродром. «Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных», — сказал он.

Отмечается, что после завершения миссии все члены экипажа — два пилота и два штурмана — были представлены к награждению.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области. По данным оборонного ведомства, российские летчики на вертолете Ми-28НМ выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также украинских солдат.

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