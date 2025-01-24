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15:52, 24 января 2025Силовые структуры

Российский военный купил водительское удостоверение через интернет и попался

Суд оштрафовал военного Федина за покупку водительских прав через интернет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Красноярский гарнизонный военный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей военнослужащего Максима Федина, который приобрел поддельные водительские права через интернет и попался сотрудникам силовых структур. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, поддельное водительское удостоверение военный получил в отделении транспортной компании в конце июня 2024 года. В августе он был остановлен дорожно-постовой службой за рулем автомобиля ВАЗ-21140. При проверке документов оказалось, что водительские права мужчины поддельные.

Ранее в Магнитогорске военнослужащего приговорили к шести годам колонии за дезертирство.

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