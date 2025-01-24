Российский военный купил водительское удостоверение через интернет и попался

Суд оштрафовал военного Федина за покупку водительских прав через интернет

Красноярский гарнизонный военный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей военнослужащего Максима Федина, который приобрел поддельные водительские права через интернет и попался сотрудникам силовых структур. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, поддельное водительское удостоверение военный получил в отделении транспортной компании в конце июня 2024 года. В августе он был остановлен дорожно-постовой службой за рулем автомобиля ВАЗ-21140. При проверке документов оказалось, что водительские права мужчины поддельные.

Ранее в Магнитогорске военнослужащего приговорили к шести годам колонии за дезертирство.