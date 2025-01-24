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09:21, 24 января 2025Силовые структуры

Российского инженера приговорили к восьми годам колонии за взятку в 400 тысяч рублей

В Кузбассе суд приговорил инженера к 8 годам за взятку в 400 тысяч рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Кемеровской области — Кузбассе суд приговорил инженера химического комбината Томской области к восьми годам колонии строгого режима за взятку в 400 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Его также оштрафовали на два миллиона рублей. Мужчину признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). На его имущество стоимостью около пяти миллионов рублей наложен арест.

По версии следствия, 12 октября 2024 года фигурант получил от директора кемеровской подрядной организации взятку в размере 400 тысяч рублей. За это он подписал акты выполненных работ по договору на обслуживание и содержание железнодорожных путей химического комбината без фактического их выполнения, а также пообещал послабления при согласовании вопроса о принятии выполненных работ.

Ранее бывших чиновников Минприроды России Павла Кукса и Альберта Резяпова, в отношении которых еще в октябре 2024 года было возбуждено уголовное дело, обвинили в коррупции.

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