Рябков указал на нехватку у США реализма на Украине

Рябков: Конфликт на Украине невозможно решить за 100 дней без реализма у США

Вооруженный конфликт на Украине невозможно решить за 100 дней без наличия реализма у США и их подхода к текущей ситуации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Если [отталкиваться от] тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше. Если в подходе Вашингтона будет больше реализма, тогда, наверное, начнется некий процесс, темпы которого тоже на сегодня сложно прогнозировать», — рассказал дипломат.

Рябков резюмировал, что сначала необходимо понять, на каких в целом принципах новая администрация президента США Дональда Трампа будет подходить к конфликту.

Ранее профессор Чикагского университета, основоположник теории «наступательного реализма» Джон Миршаймер назвал недопустимым отношение, которое Трамп демонстрирует в адрес президента России Владимира Путина. По его словам, подобное поведение является «тупым», и он призвал Вашингтон к более осторожному подходу.