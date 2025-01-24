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13:51, 24 января 2025Мир

Рябков указал на нехватку у США реализма на Украине

Рябков: Конфликт на Украине невозможно решить за 100 дней без реализма у США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Вооруженный конфликт на Украине невозможно решить за 100 дней без наличия реализма у США и их подхода к текущей ситуации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Если [отталкиваться от] тех сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни больше. Если в подходе Вашингтона будет больше реализма, тогда, наверное, начнется некий процесс, темпы которого тоже на сегодня сложно прогнозировать», — рассказал дипломат.

Рябков резюмировал, что сначала необходимо понять, на каких в целом принципах новая администрация президента США Дональда Трампа будет подходить к конфликту.

Ранее профессор Чикагского университета, основоположник теории «наступательного реализма» Джон Миршаймер назвал недопустимым отношение, которое Трамп демонстрирует в адрес президента России Владимира Путина. По его словам, подобное поведение является «тупым», и он призвал Вашингтон к более осторожному подходу.

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