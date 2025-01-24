«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» опубликовала фото в крошечном бикини

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фигуру в купальниках. Соответствующие посты появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающего 458 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», на одном из фото стояла на пляже в крошечном красном бикини с синим принтом. Она повернулась боком к камере и оперлась одним коленом на стул.

Кроме того, Гонсалес снялась в красном бикини с треугольными чашками, оранжевой рубашке и косынке в тон. При этом сетевая знаменитость надела ожерелье из ракушек и солнцезащитные очки и взяла на руки собаку породы мопс.

Ранее в январе канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной хоккеисткой в мире», показала фото в облегающей кофте с глубоким декольте.