Шойгу раскрыл методы Запада по «утверждению господства»

Шойгу: На Западе ценностная агрессия стала инструментом утверждения господства

На Западе ценностная агрессия стала инструментом утверждения собственного господства и реализации своих интересов, заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности России (СБ) Сергей Шойгу.

Секретарь Совбеза пояснил, что под ценностной агрессией понимается принудительная подмена ценностей, когда людям насаждают деструктивные модели поведения. «Если вдуматься, то ставшая крылатой фраза "забрать в обмен на бусы" является отличной иллюстрацией политики по насаждению обманным путем выгодной для колонизаторов системы ценностей на завоевываемых территориях», — обозначил он.

Шойгу раскрыл методы Запада в этом направлении: среди них — подсаживание людей на наркотики, принудительное изменение социального уклада, поддержка деструктивных течений и идеологий, а также насаждение культа неограниченного потребления. Следствием этого является непоправимый ущерб нравственному здоровью личности и постепенное разрушение общества, отмечает секретарь Совбеза.

«Как результат — государство слабеет. Защита традиционных духовно-нравственных ценностей — это работа, направленная на предотвращение такого саморазрушения», — подчеркнул Шойгу, добавив, что в связи с этим нынешнюю молодежь нужно воспитывать «в духе патриотизма, уважения к боевым и трудовым подвигам наших предков».

«Здесь уместно вспомнить слова М. В. Ломоносова: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего"», — заключил он.

Ранее Шойгу предупредил о возросшем риске столкновения ядерных держав. По его мнению, западные государства используют любые средства для дестабилизации политической обстановки внутри России.

