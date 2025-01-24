Секретарь СБ Шойгу предупредил о возросшем риске столкновения ядерных держав

Секретарь Совета безопасности России (СБ) Сергей Шойгу предупредил о возросшем риске столкновения ядерных держав. Его заявление приводит ТАСС.

Он допустил, что такая ситуация складывается на фоне повышения конфликтности и обострения геополитического противостояния в мире.

По мнению Шойгу, западные государства используют любые средства для дестабилизации политической обстановки внутри России и Белоруссии.

Также, по предположению секретаря Совбеза, против России и Белоруссии развязана как экономическая война с помощью санкций, так и идеологическая и ценностная агрессия.

До этого Шойгу заявил, что Запад займется дестабилизацией Союзного государства. Он уверен, что западные страны так и не смогли повлиять на ход специальной военной операции, несмотря на огромные траты на помощь Украине.

Еще раньше сенатор Совфеда Андрей Климов указал на изменение в отношении Запада к России.