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08:24, 24 января 2025Россия

Шойгу назвал следующий шаг Запада после провала на Украине

Шойгу заявил, что Запад займется дестабилизацией Союзного государства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Запад займется дестабилизацией Союзного государства после провала на Украине. Об этом предупредил секретарь Совбеза (СБ) России Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

Он отметил, что западные страны так и не смогли повлиять на ход специальной военной операции, несмотря на огромные траты на помощь Киеву. «Вполне можно прогнозировать, что основная ставка вновь будет сделана на дестабилизацию ситуации в Союзном государстве изнутри», — заявил Шойгу.

Он добавил, что в связи с данной угрозой принимаются упреждающие меры, в том числе коллективно.

Ранее сенатор Совфеда Андрей Климов указал на изменение в отношении Запада к России. В частности, отметил он, в Европарламенте заметно сокращается поддержка антироссийских проектов.

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