Шойгу назвал следующий шаг Запада после провала на Украине

Шойгу заявил, что Запад займется дестабилизацией Союзного государства

Запад займется дестабилизацией Союзного государства после провала на Украине. Об этом предупредил секретарь Совбеза (СБ) России Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

Он отметил, что западные страны так и не смогли повлиять на ход специальной военной операции, несмотря на огромные траты на помощь Киеву. «Вполне можно прогнозировать, что основная ставка вновь будет сделана на дестабилизацию ситуации в Союзном государстве изнутри», — заявил Шойгу.

Он добавил, что в связи с данной угрозой принимаются упреждающие меры, в том числе коллективно.

Ранее сенатор Совфеда Андрей Климов указал на изменение в отношении Запада к России. В частности, отметил он, в Европарламенте заметно сокращается поддержка антироссийских проектов.