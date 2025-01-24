СКР возбудил дело против гражданки Украины за финансирование террористов

В Нальчике возбудили дело против гражданки Украины, финансировавшей террористов

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) следователи возбудили дело в отношении 41-летней гражданки Украины, финансировавшей запрещенное в России и признанное террористическим украинское националистическое военизированное соединение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2019 года женщина въехала в Россию. Три года она жила на территории ряда регионов, в том числе в Нальчике. Через социальные сети она собирала деньги в поддержку террористов. Суммарно она передала им 1,3 миллиона рублей. Затем фигурантка выехала в одну из ближневосточных стран.

Возбуждено дело по части 1.1 статьи 205.1 («Финансирование террористической деятельности») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Запорожской области задержан местный житель за финансирование терроризма.

