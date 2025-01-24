Следователи завели дело на мигранта за нападение на защищавшего девушку россиянина

В Москве завели дело после нападения мигранта на защищавшего девушку мужчину

В Москве следователи по поручению главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о покушении. Об этом в пятницу, 24 января, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

По данным следствия, в декабре 2024 года в переходе столичного метро житель Москвы заступился за девушку, к которой приставал мигрант. Словесный конфликт перешел в драку, в результате чего приезжий нанес мужчине ножевые ранения. Отмечается, что следствие проводится органами полиции не интенсивно, в связи с чем виновное лицо может уйти от ответственности.

22 января сообщалось, что мигрант, который угрожал девушке расправой, записал видеоизвинения перед русским народом.