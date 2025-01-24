Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:50, 24 января 2025Силовые структуры

Следователи завели дело на мигранта за нападение на защищавшего девушку россиянина

В Москве завели дело после нападения мигранта на защищавшего девушку мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве следователи по поручению главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о покушении. Об этом в пятницу, 24 января, в своем Telegram-канале сообщает СКР.

По данным следствия, в декабре 2024 года в переходе столичного метро житель Москвы заступился за девушку, к которой приставал мигрант. Словесный конфликт перешел в драку, в результате чего приезжий нанес мужчине ножевые ранения. Отмечается, что следствие проводится органами полиции не интенсивно, в связи с чем виновное лицо может уйти от ответственности.

22 января сообщалось, что мигрант, который угрожал девушке расправой, записал видеоизвинения перед русским народом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский назвал здравой позицию Трампа о помощи СССР Америке во Второй мировой

      Анну Asti раскритиковали за ее стиль

      Российские военные нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

      США потребовали от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России

      Трамп начал соблазнять Канаду войти в США

      Одному типу недвижимости в России предрекли исчезновение

      Рианна обнажила ягодицы в рекламе

      Туристка захотела сделать фото океана, вышла на рельсы и была сбита поездом на глазах мужа

      Саша Петров раскрыл отношение мексиканцев к русским

      Украина атаковала ракетами российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше