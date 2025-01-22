Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 22 января 2025Россия

Обещавший «купить ментов» мигрант попал на видео и принес извинения русскому народу

Мигрант из Узбекистана на видео извинился перед русским народом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Царьград ТВ»

Мигрант, который угрожал девушке расправой, записал видеоизвинения перед русским народом. Ролик опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

Незадолго до этого телеканал опубликовал аудиосообщение, в котором мужчина угрожал россиянке. Он также заявил, что не боится возможного наказания, поскольку «любого мента за деньги покупаю».

На видео, записанном, возможно, после встречи с упомянутыми им правоохранителями, гражданин Узбекистана извиняется перед россиянами. Свое поведение он назвал ошибкой и пообещал ее не повторять. «Простите меня, если сможете», — сказал он.

Ранее в Краснодарском крае мигрант сломал позвоночник прохожему. Поводом стало сделанное иностранцу замечание.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

      В офисе Зеленского рассказали о неформальных контактах с командой Трампа

      Разработанный в СССР самолет загорелся после посадки в Африке и попал на видео

      В России объяснили уникальность дрона «Буря-10»

      Госдума отклонила проект о выплатах молодым матерям

      Премьер Словакии созвал экстренное заседание Совбеза из-за угрозы майдана

      На Украине выросли зарплаты чиновников

      Слухи о закрытии Музея истории ГУЛАГа прокомментировали

      В ЛНР на 15 лет посадили украинскую шпионку за передачу данных о российских военных сыну

      В офисе Зеленского допустили переговоры с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше