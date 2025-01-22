Обещавший «купить ментов» мигрант попал на видео и принес извинения русскому народу

Мигрант из Узбекистана на видео извинился перед русским народом

Мигрант, который угрожал девушке расправой, записал видеоизвинения перед русским народом. Ролик опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

Незадолго до этого телеканал опубликовал аудиосообщение, в котором мужчина угрожал россиянке. Он также заявил, что не боится возможного наказания, поскольку «любого мента за деньги покупаю».

На видео, записанном, возможно, после встречи с упомянутыми им правоохранителями, гражданин Узбекистана извиняется перед россиянами. Свое поведение он назвал ошибкой и пообещал ее не повторять. «Простите меня, если сможете», — сказал он.

Ранее в Краснодарском крае мигрант сломал позвоночник прохожему. Поводом стало сделанное иностранцу замечание.