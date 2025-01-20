В России водитель-мигрант броском сломал позвоночник пешеходу после замечания на дороге

В Екатеринбурге мигрант сломал спину пешеходу, которого не пропустил на дороге

В Екатеринбурге водитель-мигрант броском сломал позвоночник пешеходу, который сделал ему замечание. Об этом пишет «Русская Община» в Telegram.

Как утверждают авторы поста, мигрант не пропустил мужчину, который пересекал проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора. Получив замечание, водитель вышел из машины и набросился на пешехода. Как видно на кадрах, снятых уличной камерой наблюдения, автомобилист попытался применить к прохожему борцовский бросок с прогиба. Однако нападавшего склонило в сторону, и он уронил пострадавшего через бок, а затем нанес ему один удар и убежал.

В результате мигранта задержали дружинники, обнаружившие его машину в одном из дворов. В ходе общения с ними в присутствии полиции приезжий подтвердил, что «толкнул человека и убежал». Водитель также заявил, что не является владельцем автомобиля, а взял его в аренду два дня назад.

Ранее в Краснодарском крае ребенок мигрантов избил мальчика с аутизмом. На кадрах с конфликтом видно, как школьник несколько раз пинает истошно кричащего ребенка.