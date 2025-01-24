Смущающимся недержания мочи во время поднятия тяжестей женщинам дали совет

Спортивный врач Скауг: Связь поднятия тяжестей и недержания мочи не доказана

Ученый из Норвежской школы спортивных наук Кристина Линдквист Скауг объяснила, опасно ли недержание мочи, на которое часто жалуются много поднимающие тяжести женщины и тяжелоатлетки. Совет смущающимся этой проблемы людям она дала в беседе с The Guardian.

Исследование, проведенное Скауг среди 180 норвежских тяжелоатлеток, показало, что 41,7 процента из них жаловались на недержание мочи во время поднятия тяжестей, а 87,8 процента респонденток сообщили о негативном влиянии этого побочного эффекта на спортивные результаты. При этом они, в отличие от женщин после родов, не жалуются на слабость мышц тазового дна в целом и не сталкиваются с недержанием мочи при других обстоятельствах.

Затем спортивный врач провела еще одно исследование, в ходе которого измерялось состояние мышц тазового дна до и после тренировки с поднятием тяжелых снарядов. Оно также доказало, что тяжелые веса не влияют на тазовое дно больше, чем легкие.

Мы не знаем, почему возникает такой эффект. Вероятно, внутрибрюшное давление слишком велико, и тазовое дно не может с ним справиться. Но пока способа измерить это давление нет Кристина Линдквист Скауг спортивный врач

В связи с этим Скауг считает, что недержание мочи у женщин во время поднятия тяжестей не является противопоказанием к занятиям силовым тренингом. Кроме того, добавила она, если наращивать вес снарядов постепенно, это может улучшить переносимость нагрузки на тазовое дно.

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