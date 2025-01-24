Суд в Китае приговорил к казни напавшего на автобус с японскими школьниками

AP: Суд в Китае приговорил к казни напавшего с ножом на автобус со школьниками

Суд в Китае приговорил к казни 52-летнего Чжоу Цзяшэна, напавшего с ножом на автобус с японскими школьниками недалеко от Шанхая в прошлом году. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Суд города Сучжоу постановил, что 52-летний Чжоу Цзяшэн нанес ножевые ранения троим, потому что был в долгах и не хотел больше жить», — приводит агентство слова главного секретаря кабинета министров Ёсимаса Хаяси. На оглашении приговора злоумышленнику также присутствовали представители японского консульства в Шанхае.

Дополнительно уточняется, что этот инцидент стал вторым за прошлый год, когда совершалось насилие в отношении граждан Японии. В связи с этим власти страны обеспокоились ростом антияпонских настроений и попросили Китай сдержать волну насилия.

Ранее суд в Китае привел в исполнение приговор в отношении 62-летнего водителя внедорожника Фань Вэйцю, въехавшего в ноябре прошлого года в толпу людей в городе Чжухай. Жертвами ДТП стали 35 человек, более 40 человек получили различные травмы. Все эти люди в момент теракта занимались физкультурой в спортивном центре города.