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12:54, 20 января 2025Мир

В Китае казнили влетевшего в толпу людей водителя. Он убил 35 человек из-за развода с женой

В Китае казнен водитель, въехавший в толпу и убивший 35 человек
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ng Han Guan / AP

Суд в Китае привел в исполнение смертельный приговор в отношении 62-летнего водителя внедорожника Фань Вэйцю, въехавшего в ноябре прошлого года в толпу людей в городе Чжухай.

Жертвами ДТП стали 35 человек, еще больше 40 получили различные травмы — в момент наезда они занимались физкультурой в спортивном центре города.

Мужчина решил «выплеснуть злость» из-за развода

После ДТП водитель пытался скрыться с места преступления, но был оперативно пойман правоохранителями. На допросе он рассказал, что решился на такой шаг из-за развода с женой — таким изощренным способом, по его словам, он решил «выплеснуть злость». Он также признался, что был недоволен результатом раздела имущества и оказался разочарован в жизни после завершения отношений.

Фото: Ng Han Guan / AP

В декабре суд признал мужчину виновным в том, что он «угрожал общественной безопасности опасными методами». Предпринятые им противоправные действия были признаны «крайне подлыми», а способ их совершения «чрезвычайно скверным и жестоким». Казнь Вэйцю состоялась 20 января в присутствии сотрудников прокуратуры, которые проследили за тем, чтобы процедуры были выполнены в соответствии с законом.

Способ казни не называется, но чаще всего приговоренным делают смертельную инъекцию, однако для некоторых преступников сохраняется расстрел.

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В этот же день в Китае казнили напавшего на институт бывшего студента

20 января смертельный приговор также был приведен в исполнение в отношении молодого мужчины, напавшего в ноябре прошлого года с ножом на образовательное учреждение в городе Уси в восточной провинции Цзянсу. Его жертвами стали 8 человек, еще 17 пострадали.

21-летнего преступника удалось задержать на месте. К высшей мере наказания его приговорили в декабре. Его мотивы не раскрывались, однако известно, что злоумышленник не смог получить аттестат об окончании института, на который совершил нападение, из-за проваленных экзаменов.

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