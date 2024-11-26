Бывшего главу одного из крупнейших банков мира приговорили к смертной казни. Он получил взятки на миллионы долларов

Бывшего главу крупнейшего китайского банка Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за коррупцию и незаконную выдачу кредитов.
Его обвинили в получении взятки на сумму около 121 миллиона юаней (16,8 миллиона долларов). При этом исполнение наказания отсрочено на два года, и, как утверждается, у него есть шанс избежать казни.
Помимо этого, экс-председателя совета директоров банка лишили всех политических прав и конфисковали все имущество, включая незаконно полученные активы.
Казнь заменят на пожизненное заключение при одном условии
Отмечается, что смертная казнь будет заменена на пожизненное заключение, если в течение двухлетней отсрочки Лю не совершит других преступлений.
Приговор банкиру, который ранее был секретарем партийного комитета, публично огласил 26 ноября Народный суд промежуточной инстанции города Цзинань провинции Шаньдун. Помимо приговора за взятку, в решение включили и приговор в виде десяти лет тюремного заключения и штрафа в 150 тысяч юаней за незаконное содействие выдаче кредитов на 3,3 миллиарда юаней.
63-летний Лю был назначен председателем Банка Китая в 2019 году. До этого он работал в банковских и финансовых учреждениях, в том числе в Народном банке Китая и Экспортно-импортном банке Китая.
Дело Лю Ляньгэ было частью кампании по усилению давления на банковский сектор
Лю Ляньгэ арестовали в октябре 2023 года. Вопросы к нему возникли еще в конце марта 2023 года, когда Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (CCDI) объявила, что его подозревают в серьезных нарушениях.
Этому обвинению предшествовали масштабные антикоррупционные проверки в финансовом секторе страны. По сообщениям CCDI, под подозрение попали более 30 крупнейших государственных компаний.
Тогда китайские власти активизировали кампанию по борьбе с коррупцией в финансовом секторе, который, по их мнению, не в состоянии обслуживать реальную экономику. CCDI предупредила финансовый сектор об усилении проверок, поскольку ее представители якобы желают стать финансовой элитой и вести чересчур роскошный образ жизни.
Как раз после объявления о подозрениях в адрес Лю Ляньгэ руководителей ряда крупнейших государственных банков Китая собрали на встречу с представителями двух государственных органов и якобы посоветовали извлечь урок из дела экс-главы Bank of China: соблюдать правовые нормы и «нарастить самодисциплину».
Лю был одним из самых высокопоставленных банкиров, пострадавших от широкомасштабной борьбы с коррупцией в финансовом секторе, начатой председателем КНР Си Цзиньпином в конце 2021 года.