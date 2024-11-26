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19:53, 26 ноября 2024Экономика

Бывшего главу одного из крупнейших банков мира приговорили к смертной казни. Он получил взятки на миллионы долларов

Экс-главу китайского банка Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к казни за взятки
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luca Bruno / AP

Бывшего главу крупнейшего китайского банка Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за коррупцию и незаконную выдачу кредитов.

Его обвинили в получении взятки на сумму около 121 миллиона юаней (16,8 миллиона долларов). При этом исполнение наказания отсрочено на два года, и, как утверждается, у него есть шанс избежать казни.

Помимо этого, экс-председателя совета директоров банка лишили всех политических прав и конфисковали все имущество, включая незаконно полученные активы.

Казнь заменят на пожизненное заключение при одном условии

Отмечается, что смертная казнь будет заменена на пожизненное заключение, если в течение двухлетней отсрочки Лю не совершит других преступлений.

Фото: Luca Bruno / AP

Приговор банкиру, который ранее был секретарем партийного комитета, публично огласил 26 ноября Народный суд промежуточной инстанции города Цзинань провинции Шаньдун. Помимо приговора за взятку, в решение включили и приговор в виде десяти лет тюремного заключения и штрафа в 150 тысяч юаней за незаконное содействие выдаче кредитов на 3,3 миллиарда юаней.

63-летний Лю был назначен председателем Банка Китая в 2019 году. До этого он работал в банковских и финансовых учреждениях, в том числе в Народном банке Китая и Экспортно-импортном банке Китая.

Дело Лю Ляньгэ было частью кампании по усилению давления на банковский сектор

Лю Ляньгэ арестовали в октябре 2023 года. Вопросы к нему возникли еще в конце марта 2023 года, когда Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (CCDI) объявила, что его подозревают в серьезных нарушениях.

Этому обвинению предшествовали масштабные антикоррупционные проверки в финансовом секторе страны. По сообщениям CCDI, под подозрение попали более 30 крупнейших государственных компаний.

Фото: Florence Lo / Reuters

Тогда китайские власти активизировали кампанию по борьбе с коррупцией в финансовом секторе, который, по их мнению, не в состоянии обслуживать реальную экономику. CCDI предупредила финансовый сектор об усилении проверок, поскольку ее представители якобы желают стать финансовой элитой и вести чересчур роскошный образ жизни.

Как раз после объявления о подозрениях в адрес Лю Ляньгэ руководителей ряда крупнейших государственных банков Китая собрали на встречу с представителями двух государственных органов и якобы посоветовали извлечь урок из дела экс-главы Bank of China: соблюдать правовые нормы и «нарастить самодисциплину».

Лю был одним из самых высокопоставленных банкиров, пострадавших от широкомасштабной борьбы с коррупцией в финансовом секторе, начатой ​​председателем КНР Си Цзиньпином в конце 2021 года.

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