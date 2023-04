Китай начал преследовать банкиров

FT: Китай усилил борьбу с коррупцией в финансовом секторе и начал преследовать банкиров

Китайские власти активизировали кампанию по борьбе с коррупцией в финансовом секторе, который, по их мнению, не в состоянии обслуживать реальную экономику. Об этом сообщает Financial Times.

Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) Китая предупредила финансовый сектор о грядущем усилении проверок, которые начались в феврале 2023 года. Чиновники намерены преследовать представителей отрасли из-за их желания стать финансовой элитой, «гедонизма» и чересчур роскошного образа жизни.

Всего ЦКПД инициировала разбирательства в отношении более десятка топ-менеджеров в этой сфере. Среди них секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) и бывший председатель правления банка Bank of China Лю Лянгэ. Также расследование начато в отношении Цун Линя, который ранее возглавлял отдел лизинга в Промышленном и коммерческом банке Китая (Industrial and Commercial Bank of China, крупнейший коммерческий банк в мире), и бывшего президента Эксим банка Китая Ли Ли, которому предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 14 миллионов долларов.

Внимание ЦКПД распространилось и на другие учреждения, такие как Шанхайская биржа золота. Венчурные инвесторы в Пекине утверждают, что подверглись дополнительным налоговым проверкам.

На фоне усилившегося давления финансовые компании вынуждены снижать зарплаты руководителей. По данным издания, основанным на анализе более 20 финансовых брокерских компаний материкового Китая, примерно три четверти из них урезали вознаграждение топ-менеджерам в прошлом году. China International Capital Corporation, ведущий инвестиционный банк, сократил заработную плату более чем на 10 процентов в 2022 году, а бонусы, вероятно, упадут на 40 процентов.

Эксперты отмечают, что проверки могут быть связаны с заявлением председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости структурной реформы финансовой отрасли, чтобы взять под контроль все виды ее деятельности. Профессор китайской политэкономии в Калифорнийском университете в Сан-Диего Виктор Ши заявил, что китайский лидер испытывает глубоко укоренившееся «недоверие к финансовому сектору». Специалист по коррупции в Китае из Университета Гонконг Чжу Цзяннань добавляет, что руководство страны считает коррупцию в финансовом секторе «серьезной проблемой».

Ранее Bloomberg назвал акции китайских банков лучшими активами в отрасли после финансовых потрясений на рынках США и Европы. Агентство пришло к такому выводу в результате анализа котировок ценных бумаг 166 кредитных организаций по всему миру.