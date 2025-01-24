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01:15, 24 января 2025Экономика

Танкеры с сжиженным газом из США начали массово менять курс

Financial Times: Танкеры с сжиженным газом из США меняют курс на порты в Европе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Enea Lebrun / Reuters

Перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов Америки в Азию и Южную Африку танкеры начали массово перестраивать курс на порты в Европе. Об этом сообщает журнал Financial Times.

Как утверждается в статье, это связано с тем, что грузовладельцы надеются извлечь выгоду из рынка, пострадавшего от потери потоков российского трубопроводного газа через Украину.

Согласно информации Financial Times, семь танкеров с СПГ из США уже отклонились от первоначальных маршрутов. «Шесть судов направлялись к мысу Доброй Надежды и в Азию, в то время как еще одно направлялось в Колумбию, но теперь все они движутся в сторону европейских портов», — отмечается в публикации.

Аналитик рынка сжиженного природного газа Алекс Фроули подчеркнул, что подобные резкие изменения в направлении следования судов являются крайне нехарактерными.

Ранее стало известно, что в первую неделю после существенного ужесточения санкций США суммарные объемы морского экспорта российской нефти резко снизились.

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