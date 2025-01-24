В России высказались о доверии к Трампу после его угроз

Депутат Чепа: Доверия между РФ и США нет, но оно может сформироваться

Доверия между США и Россией нет, однако оно может начать формироваться с приходом в Белый дом 47-го американского президента Дональда Трампа, заявил первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об уровне доверия Москвы к Вашингтону депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что Трамп своими угрозами подорвал к себе доверие России перед началом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Брайен подчеркнул, что Трамп перед приходом в Белый дом осознавал глупость подхода предыдущей администрации бывшего президента США Джо Байдена, заключавшегося в стремлении навредить России. По словам эксперта, сейчас Трамп теряет это преимущество.

«Отношения между Россией и США находятся в таком низу, так много нас обманывали, что этого доверия нет, и его надо выстраивать. (...) Мы подождем и послушаем, что будет, рано говорить о том, есть доверие или нет. Пока только выстраиваются отношения по вопросу мирного урегулирования», — объяснил Чепа.

Днем ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп захотел провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «немедленно». При этом, когда именно политик намерен встретиться с российским лидером, не уточняется.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к контакту с президентом США Дональдом Трампом и Москва ждет соответствующих сигналов со стороны Вашингтона.

«Послушайте, Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще», — сказал представитель Кремля.

