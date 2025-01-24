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11:47, 24 января 2025Культура

Тур Лолиты оказался под угрозой срыва по одной причине

Shot: Весенний тур певицы Лолиты оказался под угрозой срыва
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Весенний тур эстрадной певицы Лолиты Милявской оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, организаторы тура исполнительницы получили письмо от владельцев концертного зала в одном из городов России, где в ближайшие три месяца должно состояться выступление Лолиты. В нем говорится, что в зале в течение трех дней, включая дату концерта артистки, будут «менять кабель, поэтому не будет света», пишет канал. При этом не уточняется, из какого города было отправлено письмо.

Ранее Лолита рассказала об угрозах со стороны представителей «Русской общины» Удмуртии. По словам артистки, активисты мешают проводить концерты, а также угрожают ей и зрителям.

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