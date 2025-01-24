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15:59, 24 января 2025Экономика

В Европе заявили о сильной зависимости от СПГ без российского трубопроводного газа

OMV: После отказа от российского газа Европа стала сильно зависеть от СПГ
Вячеслав Агапов
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

После отказа от российского трубопроводного газа Европа стала сильно зависеть от поставок сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил глава австрийского концерна OMV Альфред Штерн, его цитирует Der Standard.

По словам топ-менеджера, за последние три года потребление газа в Европе значительно упало и большая часть сокращения обусловлена снижением промышленной активности или даже закрытием предприятий. Стоимость газа чересчур высока, и европейцы не могут позволить себе отказываться от доступных источников топлива.

«Цена на газ, по крайней мере, на треть-четверть выше, чем в 2022 году. Это вызывает серьезные трудности в экономике, промышленности и, конечно же, в обществе. Цены на энергоносители, а также цены на газ должны продолжать снижаться. Это возможно только за счет увеличения предложения. Поэтому мы не можем позволить себе исключать доступные источники», — пояснил Штерн.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен одновременно полностью отказаться от российского газа и снизить цены на энергоресурсы в Европе. По словам политика, указанные цели станут главными в новом плане, который будет представлен в феврале. Одним из способов достичь результата она назвала более тесную работу с США, подразумевающую в том числе увеличение закупок американского газа.

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