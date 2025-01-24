Депутат Белик назвал пропагандой слова Сырского о новом наступлении ВСУ

Заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о новом наступлении — просто пропаганда. Такое мнение высказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

По его словам, таким образом главком хорохорится перед прессой, пытаясь убедить всех, что вторжение в Курскую область было удачным тактическим ходом. Депутат отметил, что Киев может строить планы, но это не значит, что они будут реализованы.

«Планировать наступления и наступать это разные вещи. В планах украинские генералы и до Москвы дошли, а на деле их из Донбасса вытесняют и в Курской области жгут», — указал он.

Ранее Сырский назвал успешной операцию украинских войск в Курской области, выразив надежду, что она будет не последней.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. В Минобороны сообщали, что удалось отбить около 63 процентов изначально занятой ВСУ территории российского региона.