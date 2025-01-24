В Госдуме заявили о возможности Трампа «прославиться в веках»

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Трампу прекратить поставлять оружие Киеву

Президент США Дональд Трамп имеет возможность «прославиться в веках», если прекратит поставлять оружие Украине и финансировать Киев. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, другие его советы американскому лидеру приводит РИА Новости.

До этого Трамп заявил о том, что соглашение о мире не было достигнуто, поскольку украинский президент Владимир Зеленский хотел воевать.

Шеремет отметил, что эти слова президента США не стали откровением, а поведение украинского лидера – ожидаемо.

Парламентарий убежден, что Зеленский является инструментом в руках Запада, с помощью которого он ведет борьбу против России. «Для прекращения военного конфликта Трампу стоит полностью прекратить финансирование Украины и поставки летального оружия. При соблюдении этого условия режим на Украине падет за неделю», — допустил Шеремет.

Ранее депутат Госдумы рассказал, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине советникам избранного президента США не следует «изобретать велосипед».