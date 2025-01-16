В Госдуме ответили захотевшим создать демилитаризованную зону на Украине советникам Трампа

Депутат Шеремет предложил не придумывать новое в урегулировании на Украине

В вопросе урегулирования конфликта на Украине советники избранного президента США Дональда Трампа не должны «изобретать велосипед». С таким призывом выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал данные агентства Reuters, которое заявило, что большинство советников Трампа хотят создать на Украине демилитаризованную зону после урегулирования конфликта и поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта. Буферную территорию, как считают в команде нового президента, должны патрулировать европейские войска.

«Советникам Трампа не нужно "изобретать велосипед", ища пути и рисуя планы по прекращению военного конфликта на Украине. Все уже придумано и озвучено до них. Достаточно изучить тезисы президента России Владимира Путина», — сказал Шеремет.

По его словам, глава государства предложил реальный план мира для спокойствия всей Европы, в то время как Владимир Зеленский множит планы для продолжения боевых действий на Украине. Трампу в связи со сложившейся на политической арене ситуацией нужно будет исправить большое число геополитических ошибок, сказал депутат, подчеркнув, что только личная встреча Путина и Трампа может привести к снижению градуса эскалации.

Reuters 15 января также писал, что советники Трампа признают, что конфликт на Украине не решится за сутки, а на его урегулирование могут уйти месяцы. До этого спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявлял, что дал себе 100 дней на достижение результатов в урегулировании украинского конфликта.