В Израиле высказались о возможности передачи Украине оружия российского производства

МИД Израиля опроверг возможность передачи захваченного армией оружия Киеву

Израиль не планирует передавать Украине оружие российского производства, захваченное израильской армией. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел еврейского государства в беседе с РИА Новости.

Он назвал необоснованными заявления Киева о подобных намерениях Тель-Авива. «В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений», — подчеркнул собеседника агентства.

21 января украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук провел встречу с замминистра иностранных дел страны Шарен Хаскель и поблагодарил ее за предложение передать Киеву оружие российского производства. В посольстве отметили, что такая инициатива Тель-Авива является важным шагом в признании «общих угроз».