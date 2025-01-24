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04:04, 24 января 2025Мир

В Израиле высказались о возможности передачи Украине оружия российского производства

МИД Израиля опроверг возможность передачи захваченного армией оружия Киеву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Израиль не планирует передавать Украине оружие российского производства, захваченное израильской армией. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел еврейского государства в беседе с РИА Новости.

Он назвал необоснованными заявления Киева о подобных намерениях Тель-Авива. «В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений», — подчеркнул собеседника агентства.

21 января украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук провел встречу с замминистра иностранных дел страны Шарен Хаскель и поблагодарил ее за предложение передать Киеву оружие российского производства. В посольстве отметили, что такая инициатива Тель-Авива является важным шагом в признании «общих угроз».

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